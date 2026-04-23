Двухлетнему ребенку зажевало пальцы руки на эскалаторе в метро Петербурга

Ребенку зажевало пальцы руки на эскалаторе в метро Петербурга. После происшествия на место выехали следователи, они начали доследственную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося, о чем сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. Возможно, пострадавшему малышу всего около двух лет.

- По предварительной информации, все произошло утром 23 апреля. Малолетний, поднимаясь на эскалаторе, сел на ступеньки и пальцами попал между ними, получив травмы, - рассказали в ведомстве.

Известно, что в тот момент ребенок был не один. Его сопровождала мама.

В пресс-службе «Петербургского метрополитена» сообщили, что ЧП произошло на станции «Чернышевская» и его свидетелями стали десятки пассажиров. В результате малыша госпитализировали в больницу, а эскалатор временно останавливали.

