В России не допустили к прокату фильм «Покидая Северную Корею»

В России отказались выдавать прокатное удостоверение фильму «Покидая Северную Корею», из-за чего его премьера в кинотеатрах не состоится. Об этом сообщает издание «Петербург2» со ссылкой на дистрибьютора.

Речь идет о картине режиссера Фредерика Сульберга, которая должна была выйти в прокат 30 апреля. Однако показ был отменен, поскольку лента не получила необходимого разрешения от российских ведомств.

Причиной отказа стали действующие нормы законодательства, позволяющие не выдавать прокатное удостоверение в отдельных случаях. Подобные решения принимаются нечасто, однако в этой ситуации регулятор воспользовался своим правом.

Сюжет фильма рассказывает о девушке, решившейся на побег из Северной Кореи в Южную, чтобы заработать деньги на лечение матери. В новой стране героине предстоит столкнуться с непривычной культурой, строгими правилами и необходимостью адаптации к иной жизни.

Отказ в прокате уже вызвал обсуждение среди зрителей и представителей индустрии. Одни считают такие меры ограничением доступа к международному кино, другие подчеркивают, что ведомства действуют в рамках закона.

На данный момент неизвестно, появится ли фильм на онлайн-платформах, однако дистрибьютор не исключает альтернативных вариантов показа.