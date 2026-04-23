Двое дошкольников закидали сухими листьями Вечный огонь во время игры у воинского мемориала в Тихвине. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун.

Видео с камер наблюдения попало в сеть. Система сама засекла движение у огня и передала сигнал. На записи видно, как мальчик и девочка по очереди подходят к мемориалу и бросают в огонь листву. Они делают это несколько раз подряд. Дети явно не понимали, где находятся и что делают.

Видео: t.me/britsunalexey Дети играют у мемориала в Тихвине и кидают листья в Вечный огонь

В полицию никто не жаловался, поэтому наказывать детей не будут. По словам Брицуна, ограничатся разговором с родителями. Глава администрации считает, что взрослые должны объяснить детям, что Вечный огонь - это не место для игр.

- Хочу лишь мягко напомнить всем нам: Вечный огонь - это особое место, связанное с памятью и уважением. Очень важно, чтобы дети понимали его значение, - написал Брицун в своем telegram-канале.

Он призвал всех жителей поговорить со своими детьми, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов. Такие простые разговоры, по его мнению, помогают с детства прививать бережное отношение к истории. Глава надеется, что родители отнесутся к этому серьезно и не оставят ситуацию без внимания.