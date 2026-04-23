Даниил Градский требует ДНК-тест для младшего брата

В семье покойного музыканта Александра Градского разгорается новый конфликт, связанный с вопросами наследства. Старший сын артиста Даниил Градский настаивает на проведении ДНК-экспертизы, чтобы установить родство с младшим братом. Об этом сообщает издание «Петербург2».

По словам Даниила, сомнения у него вызывает происхождение ребенка, рожденного Марина Коташенко. Он считает, что только генетическая экспертиза способна прояснить ситуацию и поставить точку в споре.

Юристы отмечают, что подобные процедуры нередко применяются в рамках наследственных конфликтов. В случае отсутствия необходимых биоматериалов суд может рассмотреть даже возможность эксгумации, если это потребуется для установления истины. Результаты экспертизы могут напрямую повлиять на распределение имущества.

Как отмечает «Петербург2», ранее между родственниками уже возникали судебные разбирательства. В частности, Коташенко проиграла спор за часть наследства третьей супруге артиста. Новые требования со стороны старшего сына могут еще больше осложнить ситуацию.

На данный момент вопрос о проведении ДНК-теста остается открытым, а окончательное решение предстоит принять суду