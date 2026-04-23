Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2026 14:37

Трехмесячную девочку вылечили от туберкулеза в Ярославской области

К слову, родители малышки тоже оказались больны
Маргарита СУРИНА
Малышку смоги вылечить благодаря правильному медицинскому подходу. Фото: yarnews.net

Малышку смоги вылечить благодаря правильному медицинскому подходу. Фото: yarnews.net

В Ярославской туберкулезной больнице врачи успешно вылечили младенца от туберкулеза. Ранее трехмесячную девочку госпитализировали с подозрением на пневмонию, но ее состояние не улучшалось. Как выяснилось, малышке становилось хуже из-за отсутствия прививки БЦЖ-М по желанию матери. Об этом сообщил yarnews.net.

- После первичной диагностики девочку перевели в специализированное детское отделение. При поступлении медики отметили слабость ребенка, дыхательную недостаточность, плохой аппетит и нарушения сна, - рассказало агентство. К слову, оба родителя ребенка оказались также заражены туберкулезом, причем, уже осложненным.

Специалисты разработали индивидуальную схему лечения, которая продолжалась более года. Ребенок неоднократно проходил лечебные процедуры и контрольные обследования. Благодаря профессионализму медиков, девочка выздоровела и развивается как здоровые сверстники.