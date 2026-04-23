Трехмесячную девочку вылечили от туберкулеза в Ярославской области

В Ярославской туберкулезной больнице врачи успешно вылечили младенца от туберкулеза. Ранее трехмесячную девочку госпитализировали с подозрением на пневмонию, но ее состояние не улучшалось. Как выяснилось, малышке становилось хуже из-за отсутствия прививки БЦЖ-М по желанию матери. Об этом сообщил yarnews.net.

- После первичной диагностики девочку перевели в специализированное детское отделение. При поступлении медики отметили слабость ребенка, дыхательную недостаточность, плохой аппетит и нарушения сна, - рассказало агентство. К слову, оба родителя ребенка оказались также заражены туберкулезом, причем, уже осложненным.

Специалисты разработали индивидуальную схему лечения, которая продолжалась более года. Ребенок неоднократно проходил лечебные процедуры и контрольные обследования. Благодаря профессионализму медиков, девочка выздоровела и развивается как здоровые сверстники.