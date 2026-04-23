Память сотрудника полиции, погибшего на службе, увековечили в Кингисеппе

Полицейский погиб в апреле 2025 года.

В Кингисеппе прошла церемония открытия мемориальной доски в честь оперуполномоченного уголовного розыска лейтенанта полиции Дмитрия Семеновых. Он погиб при выполнении служебных обязанностей. Трагедия произошла 23 апреля 2025 года, когда 24-летний сотрудник полиции остановил 19-летнего молодого человека для проверки документов. В результате, все закончилось плачевно – юноша ударил полицейского ножом и сбежал.

На церемонии присутствовали начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, руководители территориальных и структурных подразделений полицейского Главка, курсанты, школьники, представители патриотических объединений, а также родственники и близкие погибшего.

Участники мероприятия почтили память Дмитрия Семеновых минутой молчания. Церемония сопровождалась выступлением оркестра.

Право торжественно открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику регионального Главка и брату погибшего офицера. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу.

- Лейтенант Дмитрий Семеновых посмертно награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» за проявленное мужество и самоотверженность. Ему было всего 24 года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.