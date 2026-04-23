Франция и Польша на учениях сымитируют ядерные удары по Петербургу

Франция и Польша на учениях будут имитировать удары по Петербургу.

Французы и поляки намерены провести совместные учения по отработке возможных ядерных ударов по некоторым «важным целям» в России и Беларуси, в том числе по Петербургу. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на данные польского портала Wirtualna Polska, поговорившего с командованием национальной армии. По планам, европейцы поднимут в воздух истребители Rafale, которые оснащены американскими ядерными ракетами, займутся разведкой и отработают гипотетические удары в ответ на «угрозы нападения Москвы».

- Как следует из материала польского издания, их пилоты на истребителях Ф-16 наведут ракеты JASSM на «особо важные цели в районе Петербурга». Военнослужащие Франции, в свою очередь, изобразят ядерный апокалипсис. Париж и Варшава, видимо, захотели добавить себе веса на международной арене, - передает Moika78.ru.

Добавим, что в основном истребители будут летать в районе Балтийского моря и в северной части Польши.