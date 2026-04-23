«Леноблводоканал» выплатит 14 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Росприроднадзор добился выплаты пени за просрочку платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) от «Леноблводоканала». Сумма взыскания составила 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора обнаружили, что предприятие не выполнило требование об оплате НВОС в срок. Росприроднадзор потребовал взыскать пеню за задержку платежей. Однако «Леноблводоканал» не исполнил требование о добровольной оплате.

- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ведомства и обязал предприятие выплатить начисленную сумму, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К слову, ранее с «Леноблводоканала» уже взыскали более 31 миллиона рублей задолженности по плате за НВОС за 2019 год.