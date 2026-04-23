Две полосы между вантовым мостом и Софийской улицей перекроют на КАД до 8 мая

В Петербурге ограничат движение по двум полосам на КАД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге с 30 апреля по 8 мая ограничат движение. Это связано с проведением дорожных работ на участке с 57-го по 60-й километр внутреннего кольца. На участке между вантовым мостом и Софийской улицей временно перекроют две полосы. Движение будет осуществляться только по третьей и четвёртой полосам. Скорость на этих полосах ограничат до 50 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На данном участке будут проводиться работы по устранению колейности дорожного покрытия на первой и второй полосах. Это поможет обеспечить безопасность и комфорт движения на этом оживлённом участке, - отметили в пресс-службе учреждения.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений.

Напомним, ранее центр Петербурга встал в огромную пробку из-за перекрытия Троицкого моста.