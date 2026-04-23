Александр Беглов обсудил с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым совместные соцпроекты

Встреча состоялась в Смольном 23 апреля. Фото: gov.spb.ru

На встрече обсудили подготовку к окружному форуму в Петербурге и поддержку социальных проектов города. Также Александр Беглов поблагодарил партию за помощь в продвижении инициатив: за два года депутаты внесли в бюджет Петербурга около 300 миллиардов рублей на социальные нужды и поддержку участников СВО. Количество членов партии в городе удвоилось, растет доверие горожан.

- Последние два года депутаты-единороссы внесли поправки к бюджету Петербурга на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей. Эти поправки были согласованы с избирателями - жителями Северной столицы, - рассказал губернатор.

Владимир Якушев также отметил, что Петербург всегда находится в центре внимания. Формируется новая Народная программа, учитывающая вопросы развития города.

- Мы сформулируем соответствующие пункты программы вместе с нашими избирателями. Все взятые перед жителями города обязательства должны быть выполнены, - уточнил Якушев. К слову, скоро в Петербурге пройдет форум «Единой России» с темой «Здоровая семья». На мероприятии обсудят ЗОЖ, медицину и поддержку участников СВО.

Как подчеркнул Александр Беглов, реформы в Петербурге соответствуют Народной программе: транспортная реформа, модернизация ЖКХ, новые подходы к управлению отходами, развитие социнфраструктуры. Программа «Десять приоритетов развития Петербурга» соответствует национальным целям и Народной программе.