Умер Николай Устинов-Лещинский, актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер заслуженный артист России Николай Устинов-Лещинский. Актеру было 77 лет. Устинов-Лещинский был не только заслуженным артистом, но одним из основателей выборгского театра драмы и кукол «Святая крепость», а также был известен зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей». О смерти Устинова-Лещинского рассказали в пресс-службе театра 22 апреля.

В последние годы Николай Устинов-Лещинский не появлялся на сцене из-за серьезного заболевания, - рассказали в пресс-службе театра.

Николай Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года на Сахалине, а после школы окончил музыкальное училище в Калинине и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова.

Свою карьеру артист начал в Львовском театре кукол, затем служил в Курганском областном театре кукол «Гулливер» и в театре кукол при Сухумской филармонии. Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Слово женщины» и других.