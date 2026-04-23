Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2026 19:41

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили в Ленобласти

Снаряд нашли в Волосовском районе
Маргарита СУРИНА
Старый снаряд нашли случайно в Ленобласти. Фото: max.ru/id7839306722_gos

Старый снаряд нашли случайно в Ленобласти. Фото: max.ru/id7839306722_gos

В Волосовском районе Ленобласти нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России успешно уничтожили опасный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области.

- Находки времён войны представляют серьезную угрозу. Приближаться к таким предметам и пытаться их трогать категорически запрещено. Подобные действия могут привести к трагичным последствиям, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает, если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывоопасным, немедленно обратитесь в службу спасения по номеру 112. Профессионалы проведут все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, ранее сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу и два артснаряда на Гусарской улице.