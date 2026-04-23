Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили в Ленобласти

Старый снаряд нашли случайно в Ленобласти.

В Волосовском районе Ленобласти нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России успешно уничтожили опасный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области.

- Находки времён войны представляют серьезную угрозу. Приближаться к таким предметам и пытаться их трогать категорически запрещено. Подобные действия могут привести к трагичным последствиям, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает, если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывоопасным, немедленно обратитесь в службу спасения по номеру 112. Профессионалы проведут все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, ранее сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу и два артснаряда на Гусарской улице.