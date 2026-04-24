Подвал затопило четвертый раз подряд в доме на Суздальском шоссе в Петербурге

По словам жильцов дома, это не первое подобное происшествие. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В доме на Суздальском шоссе в Петербурге в четвертый раз подряд за 2026 год затопило подвал. Очередное происшествие случилось вечером 23 апреля, сообщил 78.ru со ссылкой на местного жителя.

- В парадные и квартиры проникает вонь сточных вод. В подвале расположены кладовые, вещи портятся, - привел телеканал слова Евгения.

По словам мужчины, у жильцов нет возможности пройти по подвалу в обычной обуви, поскольку глубина воды составила около 10 сантиметров. Учитывая, что это не первый подобный случай, местные неоднократно жаловались в УК. Однако решить проблему целиком пока не удалось. Тем временем в ответственной за содержание дома организации заявили, что причиной потопа стал засло на общегородских сетях водоотведения. Ее работники вызвали бригаду «Водоканала».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в 2026 году в Петербурге отремонтируют более 450 крыш домов. Специалисты уже начали устанавливать снегозадерживающие устройства и утеплять подкровельное пространство.