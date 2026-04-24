Петербуржцев предупредили о сильном ветре до 15 метров в секунду 24 апреля

24 апреля Петербург снова оказался на пути не только холодного атмосферного фронта, но и циклона, центр которого начал двигаться в акваторию Баренцева моря. И такие путешествия воздушных масс ожидаемо окажут влияние на погоду на берегах Невы. О некоторых ее неприятных сюрпризах горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду, - уточнили спасатели.

Но укрываться придется еще и от кратковременных дождей, которых время от времени будут вызывать плотные облака. При этом сегодня день будет теплее - столбик термометра покажет до +10 градусов, о чем в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус. И атмосферное давление почти не изменится - 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.