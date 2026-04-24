Более 2,6 тысячи автодорог помыли в Петербурге с начала апреля

С начала апреля в Петербурге в общей сложности помыли более 2,6 тысячи автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

- В первую очередь сотрудники дорожных служб обратили внимание на тротуары, остановки, подходы к социальным объектам, то есть школам, детским садикам и больницам, а также на знаковые места, - рассказали в ведомстве.

Работники садово-парковых предприятий привели в порядок дорожки, промыли малые архитектурные формы, отремонтировали газоны и начали озеленять улицы. Работы в рамках месячника по благоустройству продолжили.

Кульминацией станет общегородской «Добрый субботник», намеченный на 25 апреля. Жителей Петербурга пригласили принять в нем участие, чтобы освежить парки, скверы, дворы и не только. Ожидается, что скоро в районах станет больше новых деревьев, цветов и кустарников, чтобы встретить весенне-летний сезон во всей красе.