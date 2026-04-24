39 иностранцам вручили повестки в военкомат после рейда на стройке в Петербурге

Некоторых иностранцев-нарушителей могут выдворить из России. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти

Накануне, 23 апреля, на одной из крупных стройках Петербурга прошел рейд. Документы попросили на проверку у 800 человек, некоторых из которых оказались иностранцами. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники ведомства оказали силовую поддержку следователям военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу, представителям военного комиссариата и военной полиции.

- В результате рейда 39 иностранцам вручили повестки. Затем их доставили в военный комиссариат Петербурга для проверки и решения вопрос о постановке на воинский учет, - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам профилактического мероприятия обнаружили иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России. Скоро их могут привлечь к ответственности вплоть до выдворения за пределы страны.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что число трудовых мигрантов в Петербурге сократилось за 2025 год на 10 процентов. И всего иностранцам выдали 292 тысячи патентов.