Женщина на «Хендай» погибла в массовом ДТП на трассе под Петербургом

Полиция начала проверку.

После полуночи 24 апреля на 466-м километре трассы Вологда - Новая Ладога в Тихвинском районе 53-летняя женщина на «Хендай» выехала на встречную полосу и врезалась в «ГАЗ» под управлением 44-летнего мужчины. Роковое столкновение спровоцировало еще одну аварию. О деталях случившегося сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате дорожного происшествия «ГАЗ» наехал в машину «Луидор», ехавшую в попутном направлении, за рулем которой сидел 35-летний автомобилист. Все закончилось тем, что на месте от полученных травм погибла женщина, - уточнили в ведомстве.

Однако в салоне она была не одна. На пассажирских сидениях находились 3-летняя девочка и 41-летняя женщина. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Полиция начала проверку.

