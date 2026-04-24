Весной в Колпино начнется строительство нового детского сада на 260 мест в рамках программы реновации

Детский сад рассчитан на 12 разновозрастных групп. Рендер предоставлен пресс-службой группы «Самолет».

Общая площадь нового дошкольного учреждения составит около 5 тыс.кв,м. Детский сад рассчитан на 12 разновозрастных групп. Проектом предусмотрены современные спальные помещения, безопасные игровые зоны, специализированные кабинеты для развивающих занятий, а также бассейн. В здании разместятся актовый зал, кабинет логопеда и помещения для коррекционно-развивающей работы, что позволит обеспечить комплексный подход к образовательному процессу.

Социальное учреждение появится на месте двух снесенных по программе реновации ветхих домов по адресам Загородная ул. 50 и 52. Оператором программы являетсягруппа «Самолет».В рамках реновации 48 семей, ранее проживавшие в этих домах, улучшили свои жилищные условия и переехали в новые квартиры в жилом комплексе «Новое Колпино». По своему желанию собственники могли выбрать квартиры в других районах города или получить денежную компенсацию.

Развитие социальной инфраструктуры остается приоритетным направлением реализации проекта «Новое Колпино». На сегодняшний день в квартале уже введены в эксплуатацию два детских сада и общеобразовательная школа на 825 мест.

В дальнейшем для развития инфраструктуры в квартале будет построено еще две школы на 1375 и 1100 мест, 3-и детских садов на 140, 160, 220 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника.