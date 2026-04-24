Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2026 8:51

Движение транспорта ограничат на Васильевском острове с 27 апреля

Через несколько дней специалисты займутся строительством инженерных сетей и ремонтом дорог
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Автомобилистам рекомендовали обращать внимание на информацию на щитах.

Автомобилистам рекомендовали обращать внимание на информацию на щитах.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Васильевском острове ограничат движение транспорта. Машины не смогут полноценного двигаться с 27 апреля, поскольку там запланировали ремонт дорог, строительство инженерных сетей и работы по их прокладке. Об этом водителей предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- С 27 апреля по 25 мая движение ограничат по Большому проспекту Васильевского острова от 1-й линии до 22-й и 23-й линий, с поэтапным закрытием сквозного движения на перекрестках с прилегающими к Большому проспекту улицами, рассказали в ГАТИ.

Придумать заранее маршрут придется также с 27 апреля по 8 мая. Движение ограничат по Детской улице от Шкиперского протока до Среднегаванского проспекта. Объехать труднодоступный участок можно по улице Шевченко, Детской улице, Шкиперскому проспекту и Большому проспекту Васильевского острова.

Изучить все ограничения движения, намеченные на ближайшие дни в Петербурге, можно на сайте ГАТИ. Но если не успели и уже оказались на месте, обратите внимание на информационные щиты, они помогут сориентироваться