15,5 тысячи пострадавших на Чернобыльской АЭС из Петербурга и Ленобласти получают выплаты

Граждане, входящие в льготные категории, имеют право на досрочную пенсию или пенсию по инвалидности. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге и Ленинградской области ежемесячно меры социальной поддержки получает более 15,5 тысячи пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР. Его представители добавили, что выплаты в беззаявительном порядке также предоставляют ликвидаторам и их семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие других техногенных катастроф.

- 26 апреля 2026 года исполнится 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это особая дата для России - День памяти. И государство оказывает серьезную социальную помощь тем, кто пострадал от радиации, участвовал в ликвидации последствий или проживал на загрязненных территориях. Это целая система выплат и льгот, - подчеркнул управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Напомним, жители, входящие в вышеуказанные категории, получили право на досрочную пенсию, пенсию по инвалидности, а также на две пенсии, ежемесячную выплату, компенсацию на питание и оздоровление, дополнительные отпуска. Чтобы оформить меру социальной поддержки, нужно предоставить электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу регионального отделения СФР, взяв с собой подтверждающие документы.