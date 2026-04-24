Местные жители в четвертый раз за год засорили канализацию в доме на Суздальском шоссе. Это уже четвертый случай с начала года. Причина каждый раз одна и та же - люди сбрасывают в трубы посторонние предметы.

- На горячую линию поступила заявка о проблеме у дома 22 корпус 4. Когда рабочие приступили к прочистке, выяснилось, что участок сети длиной 84 метра почти полностью забит мусором. Трубы были заполнены на 95%. Из-за этого подвалы ближайших домов начало затапливать, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Прочистка канализации на Суздальском от тряпичного «монстра»

Бригада начала перекачку с помощью передвижной насосной станции. Работы заняли несколько дней. Из трубопровода достали огромное количество тряпок, нетканых материалов и других предметов. После этого специалисты промыли еще 600 метров сети. Сейчас канализация работает нормально.

Особенно неприятно, что ситуация повторяется уже четвертый раз за 2026 год. Засоры здесь случаются регулярно, потому что жители игнорируют правила пользования канализацией. В трубы нельзя сбрасывать мусор, тряпки, бумагу, упаковку, пищевые отходы, влажные салфетки и средства гигиены.