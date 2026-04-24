НовостиНедвижимость24 апреля 2026 9:21

Подвалы домов на Суздальском затопило из-за тряпок в канализациифотовидео

Коммунальщики устраняли засор в этом доме в четвертый раз за год
Регина МАРИНЕЦ
Трубы были заполнены мусором на 95 процентов. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Местные жители в четвертый раз за год засорили канализацию в доме на Суздальском шоссе. Это уже четвертый случай с начала года. Причина каждый раз одна и та же - люди сбрасывают в трубы посторонние предметы.

- На горячую линию поступила заявка о проблеме у дома 22 корпус 4. Когда рабочие приступили к прочистке, выяснилось, что участок сети длиной 84 метра почти полностью забит мусором. Трубы были заполнены на 95%. Из-за этого подвалы ближайших домов начало затапливать, - рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Видео: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Прочистка канализации на Суздальском от тряпичного «монстра»

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Бригада начала перекачку с помощью передвижной насосной станции. Работы заняли несколько дней. Из трубопровода достали огромное количество тряпок, нетканых материалов и других предметов. После этого специалисты промыли еще 600 метров сети. Сейчас канализация работает нормально.

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Особенно неприятно, что ситуация повторяется уже четвертый раз за 2026 год. Засоры здесь случаются регулярно, потому что жители игнорируют правила пользования канализацией. В трубы нельзя сбрасывать мусор, тряпки, бумагу, упаковку, пищевые отходы, влажные салфетки и средства гигиены.