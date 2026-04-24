Подросток, пойманный за рулем машины, пнул полицейского в Петербурге

Невский районный суд вынес приговор в отношении несовершеннолетнего водителя. Юноша не только нарушил ПДД, но и устроил скандал, разбил стекла и пнул правоохранителя.

Вечером 7 февраля парень вез знакомого на машине. Остановили сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что документов на автомобиль и водительского удостоверения у подростка нет. Приехали инспекторы ДПС и сказали, что машину придется изъять. Подросток разозлился. Он начал громко кричать и разбил стекла в автомобиле. А когда его попытались задержать, пнул старшего полицейского по ноге.

- Своими действиями подросток нарушил нормальную работу органов власти и подорвал их авторитет, отметили в суде. В заседании подросток полностью признал вину. Он объяснил, что в тот день просто разозлился из-за того, что у него забирают машину, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Если подросток не совершит новых преступлений и будет соблюдать порядок, в тюрьму его не отправят.