Уголовное дело вынудило петербуржца заплатить сыну 640 тысяч рублей алиментов

40-летний житель Приморского района задолжал алименты своему 17-летнему сыну. Пробудить отцовские чувства помогло уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

- Взыскательница, предъявившая в службу судебных приставов исполнительный лист, попросила рассчитать задолженность с 2022 года. В результате размер суммы составил 640 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Но перед уголовным делом в отношении петербуржца составили административный протокол о неисполнении им обязанностей по содержанию несовершеннолетнего. И после этого он продолжил избегать алиментов, из-за чего он вскоре стал фигурантом более серьезного разбирательства. Суд удовлетворил требования и мужчине пришлось перевести сыну-подростку крупную сумму денег. По его словам, погасить задолженность ему помогли личные сбережения.

По информации ГУ ФССП по Петербургу, по состоянию на 1 апреля 2026 года дознаватели инициировали 458 уголовных дел. И два горе-родителя получили реальные сроки, 69 - исправительные работы, еще четверо - принудительные.