Красноухих черепах нелегально продавали у станции метро «Девяткино»

У станции метро «Девяткино» заметили нелегальных торговцев, предлагающих красноухих черепах. Шокированные очевидцы доложили куда надо, после чего на место выехали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, о чем сообщили в пресс-службе центрального ведомства.

- Животных содержали в тесном аквариуме, где был нарушен температурный режим. У них не было доступа к суше и ультрафиолетового освещения. Для них это критично, поскольку температуры среды напрямую влияет на обмен веществ, а отсутствие ультрафиолета приводит к дефициту витамина D и провоцирует проблемы с панцирем, - говорится в сообщении.

В отношении продавца составили административный протокол по статье о несоблюдении требований к содержанию животных. После этого незаконную торговлю он прекратил.

Напомним, очень часто горе-бизнесмены уверяют, что красноухие черепахи не вырастают до больших размеров, что неправда. Особи могут достигать до 30 сантиметров в длину. А еще важно помнить, что эти земноводные - хищники, поэтому при выпуске в в природу они вытесняют местных животных. Росприроднадзор рекомендовал приобретать питомцев только в специализированных точках продаж.