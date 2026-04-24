«Сделаны из тотальной химозы»: В Госдуме призвали ввести ГОСТ на школьные сосиски в тесте

В Госдуме предложили разработать ГОСТ на школьные сосиски в тесте. Дескать, нынешний состав выпечки, которую продают детям, не всегда безопасный: сами сосиски без мяса, а тесто - «пластиковое», поделился с изданием «Абзац» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

- Нужно прописать, что сосиска должна быть мясная, без сои, и тесто должно быть настоящее, а не пластиковое. Тогда уже понятно, при всей неполезности сосиски в тесте по своей природе она была бы не опасна, потому что она не была бы сделана из тотальной химозы, как это у нас сейчас происходит, – пояснил парламентарий.

При этом натуральные ингредиенты, которые будут соответствовать государственному стандарту, не просто будут безопасны для школьников, но снизят их зависимость от выпечки из-за отсутствия добавок и усилителей вкуса. Правда, в этом случае соблюдение правил должно серьезно контролироваться, а тех, кто нарушит нормы, надо будет жестко наказывать, настаивает Милонов.