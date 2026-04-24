Цифровой архив городских блокадных финансов открыли в Петербурге

Всего доступно больше 150 тысяч оцифрованных документов с 1917 по 2017 год. Фото: Смольный

В открытом доступе появился «Петербургский цифровой архив госфинансов и госуправления». Это больше 150 тысяч оцифрованных документов с 1917 по 2017 год. В собрание вошли бюджетные росписи, статистические сборники и отчеты об исполнении бюджета.

- Особую ценность представляют финансовые бумаги военных лет. Раньше они были труднодоступны для широкой публики. Над реализацией вместе работали Архивный комитет и Комитет финансов Петербурга, - сообщила пресс-служба Смольного.

Раньше, чтобы посмотреть исторические документы о городских деньгах и управлении, нужно было лично приехать в архив, оформить официальный запрос и долго ждать. Часть бумаг находилась в ветхом состоянии, и каждое обращение к ним могло их повредить. Теперь все материалы доступны онлайн по ссылке.

Новый архив будет интересен не только историкам и исследователям, но и всем, кто хочет узнать больше о финансах города. Документы позволяют проследить, как формировались доходы и расходы Петербурга на протяжении целого века.