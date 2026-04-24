Это справедливо: В России предложили добавить пять дней оплачиваемого отпуска некурящим сотрудникам

Так положение курящих выровняется по отношению к курящим, которые проводят много рабочего времени за пагубной привычкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные дни оплачиваемого отпуска следует ввести для некурящих работников. Сотрудники с вредной привычкой проводят в курилках много рабочего времени, когда некурящие продолжают трудиться. За это было бы хорошо предоставить три-пять дней к отпуску, заявил изданию «Абзац» юрист, политик и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

- Это станет заметным стимулом для сотрудников, не нарушая при этом финансовую устойчивость бизнеса, - отметил Курбаков. - В современном трудовом праве и социальной политике важнейшей задачей является обеспечение равноправия и справедливости. Введение данных мер для некурящих – это шаг, который улучшит условия труда, а также поможет снизить затраты на медицинское обслуживание и в целом повысит общую продуктивность.

Кроме того, по мнению эксперта, это может стать неплохой мотивацией для ведения здорового образа жизни.