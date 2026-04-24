Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2026 11:30

Прикинулся риэлтором и набрал долгов: Рецидивиста из Киришей осудили за похищение 440 тысяч рублей у пенсионерки

Рецидивисту из Киришей назначили принудительные работы за мошенничество против пенсионерки
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Суд также обязал мужчину выплатить пострадавшей 210 тысяч рублей.

Суд также обязал мужчину выплатить пострадавшей 210 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области вынесли приговор 36-летнему рецидивисту, виновному в мошенничестве против пожилой женщины. Он раз за разом вводил ее с заблуждение и похищал крупные суммы денег. Однако афериста все-таки поймали и осудили. О подробностях сообщили с пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти.

- Мужчина обманул пенсионерку, выдавая себя за риэлтора. Сначала он похитил у нее 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже квартиры, затем взял в долг 200 тысяч рублей и, не планируя их возвращать, вместо денег передал ей билеты «Банка приколов», - рассказали в ведомстве.

Но и этого мошеннику было мало. Под предлогом обмена средств он взял у пожилой женщины еще 200 тысяч рублей, снова рассчитавшись фантиками. В результате общая сумма ущерба составила 440 тысяч рублей. Однако на этапе разбирательства фигурант часть возместил добровольно.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на один год. При этом 5 процентов его зарплаты будут уходить в доход государства. Кроме того, поддержали и исковые требования пострадавшей, по которому она получит 210 тысяч рублей.