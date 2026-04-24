Прикинулся риэлтором и набрал долгов: Рецидивиста из Киришей осудили за похищение 440 тысяч рублей у пенсионерки

В Ленинградской области вынесли приговор 36-летнему рецидивисту, виновному в мошенничестве против пожилой женщины. Он раз за разом вводил ее с заблуждение и похищал крупные суммы денег. Однако афериста все-таки поймали и осудили. О подробностях сообщили с пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти.

- Мужчина обманул пенсионерку, выдавая себя за риэлтора. Сначала он похитил у нее 25 тысяч рублей за якобы оказанные услуги по продаже квартиры, затем взял в долг 200 тысяч рублей и, не планируя их возвращать, вместо денег передал ей билеты «Банка приколов», - рассказали в ведомстве.

Но и этого мошеннику было мало. Под предлогом обмена средств он взял у пожилой женщины еще 200 тысяч рублей, снова рассчитавшись фантиками. В результате общая сумма ущерба составила 440 тысяч рублей. Однако на этапе разбирательства фигурант часть возместил добровольно.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на один год. При этом 5 процентов его зарплаты будут уходить в доход государства. Кроме того, поддержали и исковые требования пострадавшей, по которому она получит 210 тысяч рублей.