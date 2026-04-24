Полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятили началу навигации

Важным символом открытия навигации стала установка буя на Неве. Фото: Комитет по транспорту

Сегодня, 24 апреля, полуденный выстрел из пушки Государева бастиона Петропавловской крепости посвятили началу навигации. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

- Развивая причалы, внедряя современные решения и поддерживая экологичный флот, мы бережно соединяем традиции и будущее. Пусть этот сезон будет ярким, безопасным и полным новых впечатлений для всех, кто исследует Северную столицу по рукам и каналам, - отметил глава ведомства Алексей Гончаров.

А еще сегодня в Петропавловской крепости прошла торжественная церемония открытия Дня чистой Невы. Важным символом начала навигации стала установка буя на главной реке города. Мероприятие завершилось как раз полуденным выстрелом.

