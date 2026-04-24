Ветеринар Любовенко: Питомцев нужно водить на осмотр не реже двух раз в год

Ветеринары помогают животным: делают прививки, проводят осмотры, спасают в экстренных ситуациях. Но здоровье питомца в большей степени зависит не от врача, а от хозяина. Как не навредить любимцу и не задушить заботой, выяснил Piter.TV.

По словам ветеринара Артема Журавкова, щенков и котят прививают в два и три месяца. Во второй раз добавляют прививку от бешенства. Потом животных нужно вакцинировать каждый год.

- В первый год жизни питомец должен посетить клинику 4-6 раз. Взрослых животных лучше показывать врачу дважды в год: раз для прививки и раз для комплексного обследования с анализами крови и УЗИ, - уточняет ветеринар Евгений Любовенко.

Специалисты говорят, что хозяева часто не замечают опасных сигналов. Например, многие не воспринимают всерьез лишний вес у кошек и собак. Хотя ожирение напрямую вредит здоровью. Также владельцы брахицефалов - животных с приплюснутой мордой - привыкают к тому, что питомцу трудно дышать. Они годами слушают хрипы и храпы и ничего не делают.

Ветеринары жалуются, что люди заводят животных, не изучая породу. Они не знают, к каким болезням склонен питомец, как его кормить и содержать. Частые ошибки - подкармливать вредной едой со стола, давать слишком много лакомств и перекармливать. Также хозяева нарушают график обработки от паразитов.