Бастрыкин потребовал отчет по делу о срыве ремонта детской больницы в Выборге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования по детской больнице в Выборге. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Поводом стали сообщения в СМИ о плохом состоянии медучреждения.

- По версии следствия, подрядчик получил около 70 млн рублей на ремонт, но здание больницы до сих пор не привели в порядок. Региональное управление СК должно предоставить Бастрыкину результаты проверок и промежуточные итоги расследования, - пишет 78.ru со ссылкой на Следком России.

У больницы есть и другие проблемы. 20 апреля медучреждение проиграло суд частному охранному предприятию «Приоритет». Суд обязал больницу выплатить больше 250 тысяч рублей. В эту сумму вошли долг за услуги охраны, пени и судебные издержки.