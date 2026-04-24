Никас Сафронов рассказал, что Алексей Пиманов никогда не жаловался на здоровье

Никас Сафронов вспомнил добрыми словами Алексея Пиманова. Фото: Алексей ФОКИН.

Народный художник России Никас Сафронов прокомментировал внезапную смерть телеведущего Алексея Пиманова, с которым дружил более 30 лет. По его словам, Пиманов никогда не жаловался на здоровье, оставался энергичным, активным и полным планов на будущее. Сафронов отметил, что телеведущий был профессионалом, порядочным и умеющим ценить дружбу человеком, а его программы всегда отличались точностью, тактом и интересом к актуальным темам. Художник назвал смерть Алексея большой и невосполнимой потерей для России.

– От нас ушел огромный телевизионный пласт. Это был Человек с большой буквы, профессионал от Бога. Нам всем его будет не хватать. Царствие ему Небесное и соболезнования всем родным и близким. – сказал Сафронов URA.RU.

Художник также подчеркнул, что Пиманов еще многое хотел успеть при жизни – снимать фильмы, делать документальные проекты и писать сценарии.