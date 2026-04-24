Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2026 12:59

В Петербурге иностранец попытался дать взятку гаишникам после остановки на электровелосипеде

Уроженец СНГ хотел, чтобы они закрыли глаза на нарушение
Дарья ЧАУС
Иностранец попытался дать взятку инспекторам ГАИ, попавшись на нарушении ПДД.

Иностранец попытался дать взятку инспекторам ГАИ, попавшись на нарушении ПДД.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 22 апреля 2026 года на Большой Пороховской улице сотрудники Госавтоинспекции остановили электровелосипед, водитель которого нарушил ПДД. При проверке документов выяснилось, что у 33-летнего уроженца одной из стран СНГ проблемы с миграционным законодательством. Как пояснили в пресс-службе Госавтоуправлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина, находясь в салоне патрульного автомобиля, попытался решить вопрос деньгами и предложил 5000 рублей.

– Мужчина был доставлен в 52-й отдел полиции УМВД России по Красногвардейскому району, – уточнили в ведомстве. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.

Это не первый подобный случай в регионе. В марте 2026 года Красногвардейский райсуд уже приговорил к году колонии мужчину, передавшего инспектору ДПС 20 000 рублей во избежание ответственности за миграционное нарушение.