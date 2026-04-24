В Петербурге иностранец попытался дать взятку гаишникам после остановки на электровелосипеде

Утром 22 апреля 2026 года на Большой Пороховской улице сотрудники Госавтоинспекции остановили электровелосипед, водитель которого нарушил ПДД. При проверке документов выяснилось, что у 33-летнего уроженца одной из стран СНГ проблемы с миграционным законодательством. Как пояснили в пресс-службе Госавтоуправлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина, находясь в салоне патрульного автомобиля, попытался решить вопрос деньгами и предложил 5000 рублей.

– Мужчина был доставлен в 52-й отдел полиции УМВД России по Красногвардейскому району, – уточнили в ведомстве. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.

Это не первый подобный случай в регионе. В марте 2026 года Красногвардейский райсуд уже приговорил к году колонии мужчину, передавшего инспектору ДПС 20 000 рублей во избежание ответственности за миграционное нарушение.