Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2026 13:07

22 тысячи машин отправили на спецстоянки за нарушение правил ПДД в Петербурге

Комитет по транспорту подвел итоги работы за первые три месяца 2026 года
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
За первый квартал 2026 года контролеры вынесли почти 163 тысячи постановлений.

За первый квартал 2026 года контролеры вынесли почти 163 тысячи постановлений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые три месяца 2026 года за нарушение правил остановки или стоянки машины в зоне запрещающих дорожных знаков в Петербурге вынесли почти 163 тысячи постановлений. В результате на специализированных стоянках оказались 21,8 тысячи авто. Об итогах работы сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

- На протяжении первого квартала продолжали работу по взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов в части обнаружения транспорта, принадлежащего должникам. Так, за это время выявили 90 машин, - добавили в ведомстве.

После этого мировым судьям направили свыше 13 тысяч протоколов за уклонение от исполнения ранее наложенных административных наказаний. Контроль за соблюдением Правил дорожного движения прекращать не намерены.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в пяти районах Петербурга начнут курсировать беспилотные трамваи. Но современный общественный транспорт не обойдется без водителя-испытателя.