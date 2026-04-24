22 тысячи машин отправили на спецстоянки за нарушение правил ПДД в Петербурге

За первый квартал 2026 года контролеры вынесли почти 163 тысячи постановлений.

За первые три месяца 2026 года за нарушение правил остановки или стоянки машины в зоне запрещающих дорожных знаков в Петербурге вынесли почти 163 тысячи постановлений. В результате на специализированных стоянках оказались 21,8 тысячи авто. Об итогах работы сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

- На протяжении первого квартала продолжали работу по взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов в части обнаружения транспорта, принадлежащего должникам. Так, за это время выявили 90 машин, - добавили в ведомстве.

После этого мировым судьям направили свыше 13 тысяч протоколов за уклонение от исполнения ранее наложенных административных наказаний. Контроль за соблюдением Правил дорожного движения прекращать не намерены.

