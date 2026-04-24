Водитель иномарки предстанет перед судом за сбитого мотоциклиста на Планерной

Водитель нарушил ПДД при повороте.

В Приморском районе водитель на Ford сбил мотоциклиста на встречной полосе. Ему предъявили обвинение и скоро он предстанет перед судом, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- 63-летнего местного жителя обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности причинило тяжкий вред здоровью, - уточняется в сообщении.

Авария случилась 9 октября прошлого года на регулируемом перекрестке улиц Стародеревенская и Планерная. Водитель на автомобиле Ford поворачивал налево, но выехал на встречную полосу, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Suzuki. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, которые врачи отнесли к тяжкому вреду здоровья.

Уголовное дело направили в Приморский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

