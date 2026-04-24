Петербуржец сел пьяным за руль и попал в ДТП, разозлившись из-за измены девушки

Мировой суд участка №115 в Петербурге наказал водителя, который сел пьяным за руль из-за личной драмы. Мужчина получил штраф 45 тысяч рублей и лишился прав на полтора года.

3 января мужчина сильно напился – позже в суде он объяснил, что накануне узнал об измене своей девушки. Тем не менее, он сел в свою BMW и отправился в путь. По пути от Дворцового проспекта в сторону Кольцевой автодороги по Краснофлотскому шоссе его попытался остановить инспектор ДПС.

- Водитель испугался и ускорился. Позже он не справился с управлением и врезался в препятствие. Когда полицейские его догнали, мужчина выскочил из машины и попытался убежать. Его задержали и отправили на освидетельствование. Прибор показал алкогольное опьянение, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Помимо этого протокола, на нарушителя составили еще несколько. По одному из них районный суд уже арестовал его на трое суток. В декабре прошлого года водитель уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Суд учел это при вынесении наказания.