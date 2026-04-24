Мужчина с ножом напал на подростка в парке в Колпино

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который угрожал ножом 16-летнему подростку в Парке культуры и отдыха в Колпино. Инцидент произошел днем 23 апреля.

Подросток катался на велосипеде вместе с друзьями. В какой-то момент неизвестные прохожий резко дернулся в его сторону. Мальчик остановился и сделал мужчине замечание. В ответ на это гражданин достал из кармана нож и начал угрожать юноше расправой.

- Друзья велосипедиста сразу вызвали полицию. Агрессивный мужчина попытался скрыться. Но наряд Росгвардии оперативно прибыл на место и задержал беглеца на Пролетарской улице, недалеко от Свято-Троицкого собора, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители доставили задержанного в 55 отдел полиции для выяснения обстоятельств. В результате происшествия никто не пострадал.