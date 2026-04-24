Сквер Памяти с мемориалом участникам СВО благоустроят в Светогорске

В Ленобласти появится Сквер Памяти.

В Ленобласти появится Сквер Памяти с мемориалом участникам СВО. Сквер расположится в Светогорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Эскизный проект памятника одобрили на выездном совещании с вице-губернатором Константином Патраевым. Скульптурную композицию создаст монументальная мастерская.

По словам Константина Патраева, который сам является ветераном СВО, идею установки памятника защитникам Ленинграда он придумал еще в 2024 году после встреч с родственниками бойцов из Светогорска, которые просили увековечить память своих близких.

- Композиция памятника символизирует русского воина и отражает силу духа солдат. Мы стремимся показать образы бойцов, которые выполняют свой долг на передовой, во всей их красоте, - рассказал вице-губернатор.

