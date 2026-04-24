НовостиПроисшествия24 апреля 2026 14:27

Владелец веревочного парка ответит в суде за тяжелые травмы двух посетителей

Женщина застряла над озером на страховочном тросе, а следом в нее влетел мужчина
Регина МАРИНЕЦ
Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Директор веревочного парка в Приозерском районе, откуда двух посетителей увезли в больницу, предстанет перед судом. Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

В августе 2022 года женщина спускалась по стальному тросу, но не смогла добраться до конца и застряла над озером на страховочном тросе. Сотрудники парка не стали ее эвакуировать. Вместо этого они нарушили правила безопасности и пустили на аттракцион другого посетителя.

Мужчина следом разогнался и на большой скорости врезался в застрявшую женщину. От удара оба получили серьезные травмы. Врачи оценили их как тяжкий вред здоровью.

- Следствие установило, что предприниматель не организовал работу инструкторов, которые должны были следить за участниками. Также в парке не продумали систему управления стартом. В итоге это привело к столкновению, - сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Теперь его рассмотрят по существу.