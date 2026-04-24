Режиссер из Петербурга Юрий Мамин* попал в список иноагентов

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА.

Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов троих публичных деятелей и четыре организации. Среди них кинорежиссер и телеведущий из Петербурга Юрий Мамин*.

- Мамин* распространял ложные сведения о решениях и политике российской власти. Также он выступал против специальной военной операции, участвовал в создании контента иноагентов и давал интервью на их площадках, - следует из данных ведомства.

Вместе с Маминым* в список попали активистка Наталья Гоголева* и режиссер Юрий Тепляков*. Гоголевой* вменили распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о российских властях. Теплякову* - распространение ложных сведений о политике властей, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности России.

* Признаны иноагентами на территории России.