Бизнесвумен оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу брендовых духов в Петербурге

Духи изъяли и уничтожат из-за незаконности приобретения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продавца духов оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу парфюмов в Петербурге. Брендовые духи оказались контрафактными. Об этом сообщил dp.ru. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлёк к ответственности индивидуального предпринимателя Нуридэ Ахмедову за незаконное использование товарных знаков известных мировых брендов.

- Во время проверки у Ахмедовой обнаружили и изъяли парфюмерию с товарными знаками Chanel, Dior и Givenchy. Экспертиза показала, что духи были контрафактными: флаконы отличались от оригинальных по форме, качеству, цвету и шрифтам. Продукция не соответствовала требованиям маркировки и была произведена без разрешения правообладателей, - рассказало агентство.

У предпринимателя не оказалось документов, подтверждающих легальность товаров и право на использование чужих товарных знаков. Правообладатели брендов официально подтвердили, что не заключали договоров с Ахмедовой.

Суд признал бизнесвумен виновной в незаконной продаже товаров с чужими товарными знаками и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, контрафактная парфюмерия должна быть уничтожена.