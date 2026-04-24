Сон, закаливание и отказ от вредных привычек: Что делать метеозависимым людям, чтобы пережить непогоду

Больше всего на людей, страдающих метеочувствительностью, влияют колебания атмосферного давления, температуры и влажности – они способны вызвать спазмы сосудов и головную боль, отеки, повышенную нагрузку на сердце. Геомагнитные колебания, ураганный ветер, смена климатических и часовых поясов также могут привести к головокружению, усталости, снижению внимания. Плохое самочувствие из-за перемен погоды усугубляют и хронические болезни и дефициты. Но есть несколько симптомов, которые категорически нельзя игнорировать. О них порталу b-port.com рассказала невролог Мурманского областного медицинского центра Елена Василенко.

- Эти симптомы отличаются внезапностью и интенсивностью: резкая «громоподобная» головная боль, острая боль или жжение за грудиной, выраженная одышка или удушье, внезапная слабость в конечностях, нарушение речи или асимметрия лица, - перечислил невролог.

В этом случае надо срочно обращаться к специалистам. А вообще, чтобы меньше страдать от метеозависимости, врач рекомендует отказаться от вредных привычек, нормализовать сон, подключить физическую активность, а также закаливание и дыхательные гимнастики.