Врачи и соцработники: Стало известно, каких специалистов больше всего не хватает в Коми

Работодателям Республики Коми не хватает 6 236 работников. Наибольший дефицит наблюдается в сфере здравоохранения и социальных услуг. Так, в Воркутинскую больницу скорой помощи требуется 245 человек, в Печорскую центральную районную больницу – 153, а в Республиканский центр детей и молодежи – 181, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на данные Министерства труда, занятости и социальной защиты региона. И это еще не все: остальным организациям этой сферы не хватает еще порядка 1266 специалистов.

- Власти решают проблему посредством целевого обучения граждан, при котором работодатель обеспечивает материальную поддержку и возможность прохождения практики, - отмечает издание.

При этом в первом квартале 2026 года в центр занятости региона обратились почти 4 тысячи человек. Тем временем в Ленобласти сейчас тоже имеется дефицит: на рынке около 120 тысяч открытых вакансий, из них около 90 тысяч – это рабочие места на базе крупных инвестиционных проектов в Кингисеппском районе.