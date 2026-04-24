В музей школы Красногвардейского района передали старинное письмо Циолковского

В музей школы №521 Красногвардейского района передали старинное письмо Константина Циолковского, которое выкупили с аукциона. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Хорт. Этот уникальный артефакт приобрел на аукционе выпускником школы №521 Дмитрием Тереховым.

- Письмо, написанное в 1931 году и адресованное профессору Аркадию Дюнину, было продано за почти 300 тысяч рублей. В нем Циолковский выражает свои мысли о стремлении к простоте и единству пространства и времени, - рассказал глава Красногвардейского района Андрей Хорт.

Директор школы Галина Дудникова поделилась, что школа гордится своим музеем космонавтики, работающим с 1964 года. Музей включает в себя письма, открытки, автографы космонавтов, предметы, побывавшие в космосе, а также работы, созданные учениками.

