Скоростной экспресс «Ласточка» запустят между Петербургом и Выборгом с 1 мая

Скоростной пригородный электропоезд «Ласточка» в формате «Экспресс» запустят по маршруту от Финляндского вокзала до Выборга с 1 мая. Как пояснили в пресс-службе ОЖД, событие приурочили к Году пассажира.

- Поезда будут следовать без остановок. Время в пути сократится с 1 часа 12 минут до 61 минуты. Экспрессы будут курсировать ежедневно, - отмечается в сообщении.

Из Петербурга поезд отправляется в 11:15 и прибывает в Выборг в 12:16, а также в 15:29 с прибытием в 16:30. Обратно из Выборга можно уехать в 12:56 и приехать в Петербург в 13:58 или отправиться в 17:58 и оказаться на Финляндском вокзале в 19:00.

В составе поезда 8 вагонов, всего 675 мест. Билет в одну сторону стоит 500 рублей. Посадка будет осуществляться во второй, четвертый, шестой, седьмой и восьмой вагоны.

