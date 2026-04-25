НовостиПроисшествия25 апреля 2026 17:44

Петербуржца отправили в СИЗО за комментарий в чате террористической группировки

Мужчина в своих сообщениях оправдывал терроризм
Регина МАРИНЕЦ
Петербуржца задержали 23 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму и его оправдании. Об этом 25 апреля сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, больше двух лет назад мужчина оставил комментарий в открытом чате украинского объединения, которое признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

- Эксперты провели лингвистическую проверку. В сообщении обвиняемого нашли совокупность признаков, которые квалифицируются как публичное оправдание терроризма, - пояснили в пресс-службе судов.

Петербуржца задержали 23 апреля. В тот же день ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. На заседании суда мужчина просил отпустить его под домашний арест или применить к нему запрет определенных действий. Однако суд счел доводы обвинения убедительными и отправил фигуранта под стражу.