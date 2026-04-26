Больше 200 тысяч горожан вышли на субботник в Петербурге

В общегородском субботнике приняли участие более 200 тысяч жителей Петербурга. Об этом сообщили в Смольном, отметив, что горожане очистили более 22 миллионов квадратных метров территории и вывезли 8640 кубометров мусора.

- В парках и скверах высажено 861 новое дерево и более 2300 кустарников, - поделились статистикой в пресс-службе правительства Петербурга. - На уборку города вышли не только горожане, но и представители общественных организаций, студенты и школьники, работники предприятий ЖКХ, курсанты, сотрудники муниципалитетов и государственные служащие.

В Смольном ответили, что субботник – это не только общественно-полезная работа. В этот день для горожан прошли более 150 мероприятий: это семейные игры, семинары, мастер-классы и многое другое. Инвентарь для работы развали желающим во всех районах Петербурга.