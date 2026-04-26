Суд оставил на свободе студента, подозреваемого в похищении 53 млн рублей в Ленобласти

Всеволожский городской суд Ленинградской области определил меру пресечения для 18-летнего подозреваемого в крупном мошенничестве. По версии, следствия парень может быть причастен к похищению сейфа с 58 миллионами рублей.

- 22 апреля подозреваемый звонил 16-летнему парню, представлялся сначала сотрудником поликлиники, позже – сотрудником спецслужбы, путем психологических приемов убедил несовершеннолетнего в необходимости передачи денег, - сообщили в суде.

Жертва вскрыла родительский сейф и выгребла оттуда деньги и золото на общую сумму в 53 млн рублей.

- Обвинение подозреваемому еще не предъявлено, - отметили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Следственный комитет требовал отравить молодого человека под стражу. Однако, суд не нашел достаточных оснований для заключения подозреваемого в СИЗО. Парень был отпущен под запрет определенных действий.