НовостиОбщество26 апреля 2026 14:01

Лифт заискрил в высотном доме в Петербурге

В этот момент в кабине были отец и дочь
Александр ДЫБИН
Лифт заискрился во время движения.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители петербургского ЖК «Орловский парк», что на севере Петербурга пожаловались на проблемы с лифтом. Как сообщил в домовом чате житель дома, во время движения за обшивкой начало искрить и пошел дым. Мужчина ехал вместе с дочерью, он остановил лифты и вышел.

- Пожарные сказали, это короткое замыкание, они таким не занимаются. Лифтеров ждем, - рассказал мужчина.

В чате другие жители отметили, что ранее в доме во время сильного ветра протекала крыша и в квартирах проступала влага, возможно, это повлияло на состояние лифта.

- Видимо из-за ночного скачка напряжения что-то произошло, - предположил один из жильцов.