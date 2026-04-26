Суд отказался отправлять в СИЗО водителя фуры, протаранившего автобус

Гатчинский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для водителя большегруза, который протаранил рейсовый автобус. Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, 34-летнего жителю Тульской области на время следствия назначен запрет определенных действий.

- По версии следствия, мужчина 24 апреля, управляя автопоездом, нарушил правила дорожного движения и выехал на него на запрещающий красный сигнал светофора, после чего совершил столкновение с пассажирским автобусом, следовавший через этот же перекресток на разрешающий – зеленый - сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе судов.

Один из пассажиров автобуса погиб на месте, в водитель умер спустя некоторое время в больнице. Кроме того, травмы получили 16 пассажиров автобуса. Трагедия произошла в Гатчинском районе на дороге около деревни Жабино.

Следователь требовал заключить обвиняемого под стражу. Но суд посчитал, что можно обойтись без изоляции, так как мужчина ранее не судим, а дома у него двое маленьких детей.

- Обвиняемому запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями, а также лицами, которые будут допрошены по уголовному делу, кроме того – управлять автомобилем или иным транспортным средством, - уточнили в суде.